西半山天御近五千呎平層大宅2.689億沽　呎價5.71萬

港島豪宅錄大額成交個案。恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第一期，一伙實用面積4,710平方呎的大宅，新近以逾2.689億元沽出。



全層面積4710呎、採三房三套

上述成交個案為天御1期第2座36樓全層大戶，實用面積4,710平方呎，間隔三房三套，設有書房及溫室等，連4個車位成交價逾2.689億元、成交呎價57,109元，成交期120日。

西半山美麗臺重建項目天御。

分兩期發展 設2伙頂層過萬呎空中別墅

天御由兩座住宅大樓組成，分兩期發展，總實用面積超過40萬平方呎。其中項目頂層設有2伙三層複式空中別墅。單位設獨立私人升降機大堂及4部升降機，及附設私人車庫，提供最多8個車位及1個電單車位。

早於20年前已展開收購美麗臺

翻查資料，恒地（0012）及新世界（0017）早於20年前展開收購美麗臺，並成功在2016年完成收購及展開重建。其後在2019年9月獲屋宇署批出動工紙重建，最終在2024年3月獲批入伙紙，涉及172伙，上述項目現時地址已改為衛城道8號。

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