傳西半山天御8000呎複式呎售10.6萬　成交價8.8億創全港分層新高

據市場消息指，恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第二期新近以11億元沽出兩伙，當中一伙高層複式單位以逾8.8億元成交，創全港分層成交新高，打破MOUNT NICHOLSON今年5月以6.09億元沽出頂層特色戶紀錄。



兩層全層兩伙逾11億沽 逾8000呎複式戶賣8.8億

消息指，以逾8.8億元成交單位屬1座46樓及47樓複式戶，實用面積8,310平方呎，屬四套房間隔，成交呎價10.6萬元。其中46樓為設有三間睡房、客飯廳、溫室、梗廚，以及家庭間等，單位內置樓梯上落47樓，至於47樓設為巨型主人房，設有衣帽間、家庭廳及書房等。

及後該名買家亦再以近2.2億元買入毗鄰的47樓B室四房四套單位，實用面積2,773方呎，呎價逾7.9萬元。換言之，該名買家合共買入兩層全層兩伙，總樓面11,083方呎，成交價逾11億元，平均呎價逾9.9萬元。

恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）。

打破MOUNT NICHOLSON 頂層特色戶紀錄6.09億沽紀錄

參考有「亞洲樓王」之稱的山頂MOUNT NICHOLSON，在今年5月以6.09億沽出第二期頂層特色戶Penthouse B連雙車位，呎價14.44萬元。即今次買家以逾8.8億元買入天御分層複式戶，其造價成功打破 MOUNT NICHOLSON 維持了7個月的紀錄，成為全港分層最高成交。