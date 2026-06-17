會德豐古洞新盤PARK SILICON　7月初上樓書　定價參考東鐵線新盤

樓市回暖，發展商積極推盤。會德豐地產旗下古洞新盤項目，於今日（17日）正式命名為PARK SILICON。發展商表示，項目分兩期發展共781伙，預計7月初上載樓書，定價將參考鄰近東鐵線及屯馬線等新盤造價，最快7月內開售。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目細分兩期發展，合共781伙，第一期涉及457伙，第二期涉及324伙。標準單位實用面積由約310平方呎至約600平方呎，涵蓋一房至三房戶型，主打兩房佔近六成，另提供特色戶。

黃光耀透露，項目命名後將逐步加快推盤部署，預計7月初上載樓書，其後開放三至四個示位予公眾參觀。定價方面，將參考鄰近東鐵線及屯馬線等新盤造價，希望吸納不同地區鐵路沿線之用家、投資者及內地客，最快7月內開售。

他續指，集團過去在將軍澳及啟德等新發展區累積經驗，故能將該經驗套用至古洞，未來待周邊配套與社區逐漸成熟，項目自然能吸納更廣泛的客群，加上未來北部都會區將成為中港融合的重要樞紐，對定價策略亦有正面支撐。另外，由於項目地理位置臨近內地，目前已接獲不少來自內地工作人士及創科人才的查詢。

發展商近期於售樓廠內設立「古洞北•都會新篇展館」進行軟銷，黃光耀指出，該展館暫錄逾1500名參觀人次。

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