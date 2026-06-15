會地古洞新盤分兩期涉781伙　短期命名7月推售　設古洞北展館軟銷

政府加速發展北都，古洞首個新盤快將登場。會德豐地產旗下古洞新盤項目將分兩期發展，合共提供781伙，料於短期內命名，最快7至8月推售，料可吸引小家庭、專業人士等。發展商同時進行軟銷，於售樓廠設立「古洞北．都會新篇展館」，目前已錄1,000人次參觀。



古洞項目兩期發展共781伙 最快7至8月推售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下古洞新盤項目將短期內命名，數星期內繼續進行軟銷，其示範單位亦屬展館一部份。至於項目分兩期發展，其中第一期涉457伙、第二期涉324伙，兩期同樣主打一房至兩房，最快7至8月推售，料項目可吸引小家庭、專業人士，當中包括創科或研究人士。

黃光耀續指，項目最快明年中至明年第三季落成，料屬整個古洞站一帶首個私樓發售項目，亦配合古洞站通車時間。

展館預約形式參觀 吸1000人次參觀

發展商於售樓廠內設立「古洞北．都會新篇展館」進行軟銷，當中設有11個區域，展館以「共創、共融、共享」為主題，目前透過預約形式讓準買家參觀。當中包括非遺手作體驗、傳統文化、社企故事、建築文化保育展，以及片區發展等參觀範疇，至今已錄1,000人次參觀。

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