會地古洞新盤分兩期涉781伙　短期命名7月推售　設古洞北展館軟銷

撰文：黃祐樺
出版：更新：

政府加速發展北都，古洞首個新盤快將登場。會德豐地產旗下古洞新盤項目將分兩期發展，合共提供781伙，料於短期內命名，最快7至8月推售，料可吸引小家庭、專業人士等。發展商同時進行軟銷，於售樓廠設立「古洞北．都會新篇展館」，目前已錄1,000人次參觀。

古洞項目兩期發展共781伙　最快7至8月推售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下古洞新盤項目將短期內命名，數星期內繼續進行軟銷，其示範單位亦屬展館一部份。至於項目分兩期發展，其中第一期涉457伙、第二期涉324伙，兩期同樣主打一房至兩房，最快7至8月推售，料項目可吸引小家庭、專業人士，當中包括創科或研究人士。

黃光耀續指，項目最快明年中至明年第三季落成，料屬整個古洞站一帶首個私樓發售項目，亦配合古洞站通車時間。

展館預約形式參觀　吸1000人次參觀

發展商於售樓廠內設立「古洞北．都會新篇展館」進行軟銷，當中設有11個區域，展館以「共創、共融、共享」為主題，目前透過預約形式讓準買家參觀。當中包括非遺手作體驗、傳統文化、社企故事、建築文化保育展，以及片區發展等參觀範疇，至今已錄1,000人次參觀。

私樓指數連升10個月　會地黃光耀：因應市況加價　6月推古洞項目會地首季銷售額104億、按年升3倍　年中推古洞新盤第一期逾400伙恒地紅磡首匯明價單連招標賣50伙　林達民：下半年或推古洞項目專訪｜會德豐黃光耀：發展商毋須再推「深水炸彈」　部署古洞首炮新地北都擁8盤涉1萬伙、474萬呎　古洞南補地價14億　每呎1300元會地年內沽2000伙、套現235億　正籌備黃竹坑、古洞、九龍塘新盤

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。

香港樓市
新盤市況
一手樓
北部都會區
北區樓市
古洞北新發展區
會德豐
黃光耀