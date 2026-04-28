私樓指數連升10個月　會地黃光耀：因應市況加價　6月推古洞項目

據差餉物業估價署最新資料，2026年3月私樓售價指數報312.8點，按月升1.39%，連升10個月，為2023年11月後的逾2年高位，樓價今年首季升4.4%，同時有發展商加快推盤步伐。



最快6月推出古洞項目

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，香港經濟活動逐步復常，部分買家亦重返市場，集團已因應市況溫和上調售價，預期未來樓價將繼續向上。目前集團正密鑼緊鼓籌備下半年的銷售計劃，最快有機會於6月推出古洞住宅項目，料屬古洞站首個推售的私樓。

市場承接力正穩步增強

黃光耀續指，私樓售價已連續十個月上升，創下自2023年11月以來超過兩年的新高，顯示近期香港樓市明顯呈現回升趨勢。會德豐旗下樓盤近期成交活躍，銷售金額早已突破100億元，比去年提前四個月達成，反映市場承接力正穩步增強。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（梁鵬威攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。