山頂御峯1.22億沽複式戶、呎價5.2萬　半個月內沽2伙、套現2.37億

由恒隆地產（0101）持有逾20年﹑用於收租的山頂豪宅御峯，新近拆售部份單位，以1.22億元沽出一伙複式大宅，成交呎價約52,289元。如連同6月初以1.15億元沽出同層另一伙複式戶，御峯在半個月內連沽兩伙，套現2.37億元。



21樓A室複式大宅1.22億連車位成交

是次成交單位21樓A室複式大宅，屬「暉海」樓層，屬四房雙套房設計，實用面積約2,337平方呎，以1.22億元連車位成交。如連同6月初以1.15億元沽出同層B室複式大宅計，御峯在半個月內連沽兩伙，套現2.37億元。

該是次成交單位，有近6米特高樓底及約8米長客廳，大面積採光設計引入可自然光，同时望維港煙花景、跑馬地馬場景及及山景。

21樓A室複式大宅，屬「暉海」樓層，有近6米特高樓底及約8米長客廳。

租務或洽購查詢非常踴躍 審慎把握市場機遇

恒隆地產表示，「御峯」的租務或洽購查詢一直非常踴躍，受租客及買家垂青。項目現階段仍以租賃策略為主，以體現集團長線持有的投資取向，並審慎把握市場機遇，進一步提升資產價值。

山頂豪宅御峯

山頂豪宅御峯。

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