山頂御峯複式大宅1.15億沽　呎價49286元　恒隆：賣一間、少一間

由恒隆地產（0101）持有逾20年﹑用於收租的山頂豪宅御峯，新近以1.15億元沽出複式大宅，成交呎價約49,286元。



上述成交個案為山頂豪宅御峯21樓B室複式大宅，實用面積2,337平方呎，連同車位成交價約1.15億元，成交呎價約49,286元。

該豪宅單位採4房雙套房設計，並設雙工人套房，空間寬敞、客廳樓底更高達6米。單位位於「暉海」樓層，海拔逾170米，背山面海，住戶可俯瞰維港煙花景致及馬場景觀，盡享開揚視野。

恒隆地產表示，山頂傳統豪宅地段供應極為稀缺，而「御峯」更屬「賣一間、少一間」的珍罕資產，目前策略仍以租賃為主，體現集團長線持有及投資價值。

山頂豪宅御峯。

斥7億全幢升級翻新

山頂御峯由恒隆持有並收租多年，設54個全複式單位，標準複式實用面積介乎2,333至2,343平方呎。

去年高層複式戶呎價接近7萬

該集團在2025年擲7億元為全幢升級翻新，在2025年2月以1.6228億元沽出47至48樓複式A單位，實用面積2,337平方呎，呎價69,439元。而在2026年1月份，一伙高層四房雙套獲企業高管以每月30萬元承租，呎租128元。

恒隆地產（0101）持有逾20年收租豪宅御峯。

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