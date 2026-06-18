聯儲局議息｜中原按揭王美鳳料下半年港P息　維持在現行水平

美國聯儲局公布最新議息結果，宣布將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘。隨著聯儲局維持現行利率，本港多間銀行，包括滙豐﹑中銀香港及渣打等予3間發鈔銀行，宣布將最優惠利率（P）維持在現行水平，分別為5厘至5.25厘。



對於美國利率走勢，中原按揭董事總經理王美鳳指出，市場指美伊達成協議，地緣政治衝突出現緩和，有利油價回落及供應鏈壓力紓緩，但基於當地通脹率已爬升而通脹壓力往往具備粘性，料聯儲局將密切觀察未來通脹走勢仍有後遺影響還是出現回落步伐，若未來通脹降溫，年內加息未必會付諸實行。

美國自2024年9月啟動減息周期以來，已累計減息1.75厘，美國目前利率（3.5厘至3.75厘）已接近中性利率水平，具條件因應經濟數據小幅度調整，或因應通脹走高而向上微調息率，又或因應經濟放緩而返回減息路向，料美國息率仍主要在現時中性水平區間，並取決於數據溫和調整。

談及本港息率時本港這次減息周期自2024年9月開始，銀行加快減息令最優惠利率P於去年10月底已觸底返回加息前最低水平，儘管美國預期年內有機會加息一次約0.25厘，但預期有關調整主要應對通脹壓力未除而並非息率周期轉向，美息仍會維持在現時中性水平區間，而在本地銀行存款增長理想資金充裕情況下，銀行同業拆息跟隨上調步伐未必明顯；加上樓市重返上升周期令抵押物業質素向好，下半年本港最優惠利率P較大機會維持現有最低水平。

至於銀行同業拆息HIBOR，與樓按相關的1個月拆息今年上半年主要在2厘多水平，介乎2.2厘至2.7厘徘徊（季節性因素或推高拆息，最近接近半年結今天數字為2.94厘），預期1個月拆息短期內仍主要處於2厘多水平，因此，主流H按息將繼續橫行於封頂水平3.25厘一段時間。

王美鳳又指出，隨着本港最優惠利率P已返回加息前最低水平，市場主流H按息自去年10月起已降回至3.25%中性偏低水平且平穩至今，目前息率已在大眾接受水平，即使未來息率有可能出現微細波幅，料息率仍大致處於現有中性水平，而息率目前並非主導樓市的因素；隨着樓市已返回上升周期，且基礎已穩健，買家入市信心充足，加上本港吸納資金能力增強，而租金持續處高位繼續吸引大眾由租轉買及買樓收租，造就市場多方入市需求，這多項利好因素將支撐樓市基本面繼續向好發展。