美聯馬泰陽: 美息不變符預期　港息「加慢減快」　料樓市走勢不變

美國聯儲局公布最新議息結果 , 宣布維持利率不變。美聯集團行政總裁馬泰陽預測港息短期內將維持不變。馬泰陽表示回顧過去數年息口走勢，本港銀行最優惠利率（P）呈現 「加慢減快」 格局，即使美國下半年啟動加息，只要步伐溫和，港銀未必即時跟隨，料樓市走勢不變。



逾億元一手成交量 創自一手條例後的半年度紀錄新高

數據顯示，本月首17日逾億元一手私宅成交量錄10宗，已超越上月全月7宗水平。今年上半年（截至6月17日）累計75宗，超越去年下半年71宗，創自2013年一手條例後的半年度紀錄新高，單計上半年已達去年全年101宗的74%。

今年上半年（截至6月17日）累計75宗，超越去年下半年71宗，創自2013年一手條例後的半年度紀錄新高。

上半年一手成交量料突破1.2萬宗 創一手條例後新高

馬泰陽指出在整體一手成交方面，6月首17日暫錄579宗，銷售步伐略為放慢。惟多個新盤部署開售，相信一手市場表現依然持續向好 , 估計6月仍有望達1,500宗。

數據顯示 , 今年上半年（截至6月17日）一手私宅成交量錄11,267宗，與2019年上半年11,428宗高位僅相差約160宗。馬泰陽預期，上半年可超越12,000宗，屆時將創自2013年一手條例後的紀錄新高。

馬泰陽預期，上半年一手成交可超越12,000宗，屆時將創自2013年一手條例後的紀錄新高。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。