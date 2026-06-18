聯儲局議息｜高盛副董事長︰若美通脹續高企　當局或9月加息

美國聯儲局已於周四（18日）凌晨公布議息結果，一如市場人士預期，當局將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘，主席沃什更明言，當局並無將長遠通脹2%目標水平改變。



高盛集團副董事長、前達拉斯聯邦儲備主席卡普蘭表示，如果通脹持續高企，當局可能最早需要在9月加息。

卡普蘭說：「如果從現在到9月之間通脹資料沒有降溫，聯儲局在9月或秋季採取行動將是明智之舉。那會是更穩妥的做法。」

2026年6月17日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在華盛頓特區的聯儲局總部舉行新聞發布會。（Reuters）

在沃什暗示聯儲局仍專注於抗擊通脹後，市場轉向鷹派。交易員拋售短期國債，推高部分收益率。沃什的表態得到美聯儲成員個人預測的強化，其中半數成員預計年底前加息。

卡普蘭表示，如果通脹依然頑固，則表明貨幣政策仍過於寬鬆。他還指出：「聯儲局的政策行動很少是單次操作，加息往往以兩次或三次的系列形式出現。所以我認為，如果你在9月行動，就需要做好準備。可能還會有一次或兩次。」

關稅及AI投資溢外效應亦需關注

另一方面，Evercore ISI分析師Krishna Guha表示，能源價格回落可能在未來幾個月帶來一些緩解。但他警告說，利率前景已經與油價脫鉤，這表明更深層的不確定性在於，潛在通脹是否會降溫到足以讓聯儲局不必最終加息。

Krishna Guha表示，除了能源之外，還有兩重壓力仍在﹕關稅的持續傳導效應，以及人工智慧基礎設施投資熱潮帶來的成本溢出。

新世紀顧問公司首席經濟學家、聯儲局前經濟學家Claudia Sahm表示，目前還沒有看到通常會促使聯儲局對供給驅動型通脹做出回應的條件，即勞動力市場過熱或通脹預期失錨。但她承認，採取行動的理由正在累積。

Claudia Sahm指出﹕「我能理解這種觀點，即美聯儲應該做好準備，如果情況惡化，就介入並加息」。她又認為聯儲局的行動速度可能比疫情期間通脹飆升時更快，因為「他們已經在進行這場辯論了」。