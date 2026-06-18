港銀行P息維持不變　經絡曹德明：下半年銀行積極搶按揭客

美國聯儲局議息會議結束，宣布基準利率維持3.5厘至3.75厘不變，香港多家大型銀行今日亦跟隨按兵不動，未有調整息口。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，目前美國勞動市場表現強韌，失業率未見惡化，預計美聯儲短期內暫無減息空間。另他料隨著香港樓價回穩及成交量顯著增加，市民置業及投資信心亦有所提升，預計下半年樓市將繼續呈現「價量齊升」的格局，銀行將積極搶按揭客。



5月美國CPI按年增長4.2% 創三年最高水平

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前美國勞動市場表現強韌，失業率未見惡化，加上地緣政治問題影響，能源價格推高通脹，5月消費者物價指數（CPI）按年增長4.2%，創三年最高水平，預計美聯儲短期內暫無減息空間。

業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓

今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.94厘。曹德明指，以現時一般新造H按計劃為H+1.3%計算，HIBOR需跌穿1.95厘以下，H按實際按息及每月供款才可下降。惟美息未有回落，本港銀行體系總結餘維持約539億港元，HIBOR大幅回落空間有限，預計短期內於2厘至3厘區間徘徊，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

定息按揭可慳息 變相提早減息

曹德明續指，現時普遍新造H按計劃息率維持3.25厘，仍屬合理及可負擔水平。如選用大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃，可節省更多利息開支，變相提早減息。

料下半年樓市「價量齊升」 銀行積極搶按揭客

隨著樓價回穩及成交量顯著增加，曹德明預計下半年樓市將繼續呈現 「價量齊升」 格局。部分銀行對按揭業務取態進取，陸續推出不同按揭計劃及上調回贈優惠吸客，預計按揭市場將隨樓市回升持續增長。

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