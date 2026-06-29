周末一手成交再插！錄25伙按周跌逾37%　原舍沽11伙、套現5500萬

過去兩日（27日、28日）新盤市場共錄得約25伙，較上周的40宗成交下跌37.5%。當中油麻地新盤原舍周末首輪銷售30伙，即日沽出11伙，套現5,533.1萬元。另波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」逾1.557億元沽出一伙四房大宅。



油麻地原舍即日沽11伙 套現5533.1萬

東立地產發展的油麻地德昌里新盤「22 SQUARE 原舍」周末展開首輪銷售30伙，據成交記錄冊顯示即日沽出11伙，套現5,533.1萬元，成交價由378萬元至574.6萬元，當中最貴一伙為16樓C室，以574.6萬元沽出。

油麻地德昌里新盤「22 SQUARE 原舍」地盤

海德園1160萬沽高層兩房梗廚

太古地產（1972）旗下柴灣海德園以招標形式沽一伙高層兩房梗廚單位，成交價約1,160萬元，呎價約21,556元。據知，是次成交買家為本地外區人士、鄰近主要商業區、上班交通便捷，加上定價具吸引力，因而決定購入單位自住。

柴灣海德園。

21 BORRETTROAD「應天」逾1.557億沽四房雙套

另市場有不少零星大額成交，當中長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」，昨日沽出一伙四房雙套單位，成交價逾1.557億元，呎價7.1萬元。涉及為應天15樓11號大宅，屬四房雙套連儲物房間隔，實用面積2,193平方呎，成交價逾1.557億元。

半山波老道21號21 BORRETTROAD項目。

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