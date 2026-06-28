接Ken Sir貨微賺8萬　荃灣中心細單位16個月兩度易手　樓價升3成

香港住宅樓價連升長達一年，大型屋苑荃灣中心有單位在過去16個月兩度易手，樓價累升32%。荃灣中心一伙細單位以380萬元沽出，較2025年4月份買入價帳面升值8萬元。



惟值得留意，該單位再上一手業主為投資者Ken Sir呂宇健，早於2025年2月份288萬元買入單位，隨後在同年4月再以372萬元沽出，而以最新成交價380萬元計算，該單位在過去16個月，帳面升值92萬元或32%。



業主380萬沽貨 持貨14個月僅微賺8萬

美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪表示，上述成交個案為荃灣中心17座高層E室，實用面積329平方呎，業主在去年4月以372萬元向投資者Ken Sir呂宇健購入，近期因工作關後而需要換樓，放盤叫價385萬元，最終獲上車客鍾意室內裝修而即睇即議價購入，作價380萬元，呎價11,550元，持貨14個月帳面獲利8萬元離場。

↓↓荃灣中心17座高層E室↓↓

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Ken Sir去年2月288萬低撈 持貨兩個半月大賺即閃

不過翻查資料，單位再對上一次成交於2025年2月，當時由Ken Sir呂宇健以288萬元買入，其後在同年4月以372萬元沽出。意味上址單位於過去16個月兩度易手，樓價累計升值92萬元，或32%。

鍾家豪指，⁠荃灣區本月暫錄近80宗買賣成交，與5月比較減少20%，主要是6月屬考試季節，部分業主暫停睇樓，令市場可睇樓盤源減少，而隨着考試季節完結，睇樓盤源會增加，成交量會逐步回升。6月租賃成交已逾100宗，比上月多近25%。租務旺季比往年提早，現時荃灣區大部分屋苑所餘租盤只有「一個起、兩個止」。

荃灣中心。（梁偉權攝）

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