新地錦田新盤「芊御」下周公佈樓書　實用面積料約250呎起

新地（0016）旗下元朗錦田全新住宅項目「Garden Regency 芊御」，今日（30日）公佈項目佈局圖及戶型分布。項目共設3座住宅大樓，合共提供566伙，實用面積由約250至760平方呎，戶型涵蓋一房至三房及特色戶。



新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目最快下星期上載售樓說明書，集團正積極籌備首張價單。又指項目會所及園林空間合共逾10萬平方呎，園林覆蓋率高達近六成。

主打兩房佔全盤7成

戶型分布方面，張卓秀敏透露，標準兩房戶為項目主打，佔整體約七成；標準兩房或以下單位合共佔整體近八成，實用面積約360至410平方呎。三房戶型則分為三房及三房一套兩款，實用面積全數低於600平方呎。特色戶方面，項目設有平台特色戶及天台特色戶，合共佔整體約13%。項目標準分層單位樓層與樓層之間高度約3.5米，空間感十足。

已接獲查詢2500宗、商場展覽吸2萬人次參觀

張卓秀敏指出，項目自公布命名以來市場反應熱烈，已接獲約2,500宗查詢，近日的商場展覽吸引約2萬人次參觀。

新地錦田芊御。（黃祐樺攝）

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