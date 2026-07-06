周末新盤偏靜交投僅26伙　雅盈峰呎價7.2萬新高　FINNIE90伙沽清

過去兩日（4日、5日）新盤市場共錄得約26伙，較上周的25宗成交相若。當中中環半山雅盈峰以9,028.8萬元招標沽出一伙三房兩套連工作間戶型，呎價7.2萬元，創項目呎價新高。另鰂魚涌FINNIE全盤90伙沽清，累積套現逾6.6億元。



雅盈峰三房9028.8萬沽 呎價7.2萬創新高

中環半山項目「雅盈峰」以9,028.8萬元招標形式沽一伙三房兩套連工作間戶型，呎價72,000元，創項目呎價新高。是次成交單位為26樓B單位，實用面積為1,254平方呎。項目累沽91伙，總成交金額約30億元，現時全盤僅餘最後8伙待售。

中環「雅盈峰」。

FINNIE全盤90伙沽清 累積套現逾6.6億

宏安地產（1243）旗下鰂魚涌單幢現樓項目FINNIE全盤90伙沽清，累積套現逾6.6億元。當中最新以2,817萬元沽一伙頂層連天台特色戶，呎價45,000元，創項目成交價及呎價新高。涉及單位為29樓A室，實用面積626平方呎，屬三房套間隔，另連平台254平方呎及天台505平方呎，創項目成交價及呎價新高。

鰂魚涌FINNIE。

柏瓏I 兩房819.56萬沽

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第一期發展項目柏瓏 I 全盤715伙全數沽清，最新一伙成交為柏瓏I 第5座7樓B6單位，實用面積464平方呎，屬兩房間隔成交價819.56萬元，呎價17,663元。

據知，整個柏瓏系列尚餘228伙待售，其中柏瓏III 佔217伙。目前柏瓏系列累售1,972伙，累積套現逾170億元。

錦上路站第一期柏瓏。

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