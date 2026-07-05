宏安鰂魚涌FINNIE全盤沽清 天台戶2817萬沽、呎價4.5萬雙破頂
撰文：蔡偉南
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港島新盤錄得高價成交個案。宏安地產（1243）旗下鰂魚涌單幢現樓項目FINNIE，一伙頂層連天台特色戶以2,817萬元沽出，呎價4.5萬元，創項目成交價及呎價新高。
宏安執行董事程德韻表示，單位為29樓A室，實用面積626平方呎，採3房1套間隔，另連平台254平方呎及天台505平方呎。單位成交價2,817萬元，呎價45,000元 ，創項目成交價及呎價新高。
全盤90伙沽清、套現逾6.6億
她又指，該盤全部90伙單位悉數售出，累積套現超過6.6億元。
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