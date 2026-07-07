盧華家族再標售九龍城侯王道地皮、市值1.8億　較4年前勁插四成

由資深投資者盧華家族持有的九龍城侯王道93及95號住宅地皮再招標，新近透過萊坊及仲量聯行聯合推出市場放售，物業市值約1.8億元，呎價約6,575元。是次地皮最新市值較2022年放售時的3億元，4年間大跌約1.2億元或四成。



資料指，地盤面積3,042平方呎，最大可建樓面約27,318平方呎，屬住宅（甲類）2，地盤類別為甲類，以交吉地盤出售。截標日期為8月18日（星期二）中午12時。

交吉出售方便買家即時規劃 可重建或改裝作學生宿舍

萊坊執行董事兼大中華區私人客戶主管麥子興表示，該物業屬市區罕有住宅重建地皮，並以交吉形式出售，方便發展商即時規劃及開展項目。

仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀表示，買家可重建或改裝作學生宿舍，是次出售物業位處傳統優質住宅地段，鄰近宋王臺站及多項生活配套，料吸引中小型發展商及學生住宿買家。

收購業權後2022年推出放售 市值4年大跌四成

資料顯示，盧華家族早年收購地皮原址的兩幢舊樓並進行拆卸重建，曾在2022年將地皮推出放售，當時市值為3億元，及後再在2025年2月推出，惟當時市值已下滑3成半至僅餘1.95億元。如以今次最新市值1.8億計，較2022年大跌1.2億元或四成。

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