盧華家族標售九龍城侯王道地皮　市值1.95億　較3年前下跌三成半

由資深投資者盧華家族持有的九龍城侯王道93及95號住宅地皮，再次透過世邦魏理仕及高力推出市場放售，物業市值約1.95億港元，呎價約7,123元。最新估價較2022年中放售時約3億元市值下跌約1.05億元或35%。



世邦魏理仕表示，上述地皮面積約3,042平方呎，城市規劃為住宅(甲類)2，地積比率最高9倍，最高可建樓面約27,378平方呎，以最新市值1.95億元計，每方呎樓面地價約7,123元。現時地皮已完成平整工程，可隨即進行發展，預計可作精品式商住綜合項目。

地皮正對市建局大型項目

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，項目正對未來衙前圍道／賈炳達道發展計劃 [KC-017]，屬市區重建局（URA）大型重建項目之一。整個方案內包括一座新的政府綜合大樓、公共街市、逾217萬平方呎的住宅部份及約27萬平方呎商業面積及綠化多元空間等。預料將來計劃落成後，整個九龍城區物業升值潛力極大。

收購業權後2022年推出放售、市值下滑3成半

資料顯示，盧華家族早年收購地皮原址的兩幢舊樓並進行拆卸重建，其後於2022年將地皮推出放售，當時市值為3億元。按最新市值計算，物業市值在3年間下跌約1.05億元或35%。