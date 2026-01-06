舊樓強拍｜鰂魚涌英皇道麗池大廈申強拍　盧華家族持有業權86%

土地審裁處收到2026年第一宗舊樓強制拍賣申請，物業為鰂魚涌英皇道921至927號麗池大廈，該廈共涉及4個地段，申請人就該廈其中兩個地段（英皇道921號、以及927號）申請強拍，申請人目前持有上述項目業權合共約86.37%。



文件顯示，該廈為樓高11層的舊樓，是次申請範圍涉及英皇道921號、以及927號，分別於1959及1956年落成。申請人已持有927號全數權益，至於921號則持有業權份數約72.73%，尚餘3個單位未收購，兩者合計，申請人持有平均業權約86.37%。

估價報告顯示，其中第921號地段的現有價值逾8,306.43萬元。而英皇道923、925號舊樓部份，有關文件並未有提及。

50年代豪宅 華懋王德輝、小甜甜、九倉吳光正家族曾居住

據了解，鰂魚涌麗池大廈於50年代發展，由富商李眾勝堂家族發展，共有 A、B、C及D座，樓高11層，為當年罕有地高的物業，更配備電梯，屬於當年的豪宅級別，吸引到華懋王德輝及其妻「小甜甜」龔如心、九倉吳光正家族等名人居住。

近年曾爆收購戰 獲三家財團爭購

該廈在近十至二十年已被發展商看中收購，在2019年更出現三家財團爭相收購的情況，除了申請人盧華家族外，市傳還包括恒基（0012），而新世界（0017）、莊士（0367）、宏安地產（1243）也市傳研究過這幢舊樓物業。