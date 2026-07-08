黑天鵝常態化　「白骨陰陽劍」應戰｜汪敦敬

在東升西降的背景下，時勢出現了很多扭曲現象，例如雙標！圍堵！抵制！西方人顯然失去了信心。除中西方互相衝突之外，新的常態亦不斷出現，所以令人意外的結果亦不斷出現！黑天鵝現象的確是常態化，博奕論對不明朗的事情會主張「中間落墨」，所謂「中間落墨」即是「進可攻退可守」！但這兩者知易行難！現實上需要在進退不足和過分爭取之間取平衡，這會不會變得「唔湯唔水」？



文章最後，筆者才討論如何平衡， 首先討論如何在「黑天鵝常態」下，能做到進可攻退可守，即是，價格下跌的時候，我們仍有實力可以入貨，價錢上升的時候，我們既可選擇入貨，亦可以選擇適當的「止賺」，合適出貨以換取更充裕的現金流回籠！

我認為投資如果要做到這個水平，不宜高槓桿！亦不宜短炒！因為這兩種都需要交投頻密地進行，那麼就很容易遇上已經常態化的黑天鵝了！基本上應該多做長遠投資！長線投資從來都比短線投資累積的收益還要多！投資本來就是高風險高回報，低風險也低回報！

但黑天鵝常態的確會出現了一些風險略低，但回報率略高的投資機會！君不見很多收息率高而經得起考驗的投資產品？人常說：「潮水退，就知道誰人無褲著！」但是潮水退同時亦知道誰人「有褲著」！因為市場考驗不斷出現，反而會容易知道哪一個投資項目受得起考驗！總之，一帆風順的時候，不要太自我陶醉認為「大把世界」，不妨將小部分投資項目作止賺，但在市場愁雲慘淡的時候，亦要有入市補倉的能力，那個時候，膽子大或小，完全在乎有多少資金流在手！

最後筆者想說，香港投資高手多的是，問題是人家是否願意分享，筆者只是小人物，沒有賺大錢的特性，只有一些面對逆境的經驗，大家參考一下好了，因為每個人的投資風險和機會成本都不同。

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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