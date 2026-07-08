宏福苑｜暫錄38宗登記、涉1.37億　個別收購價較近年買入價高34%

大埔宏福苑大火發生近八個月，政府早前成立「收購宏福苑業權有限公司」負責處理物業收購等事宜，料以68億元收購宏福苑A至G座的7座大廈，當中未補價及已補價單位收購價分別劃一為每平方呎 8,000元及每平方呎10,500元。 據資料指，宏福苑目前暫時有約38宗登記成交，合共涉資近1.37億元。至於個別單位而言，政府最新的收購入價，較屋苑個別單位近年的買入價，帳面高出34%。



最新錄38宗登記成交 涉資近1.37億

據資料指，上述A至G座的7座大廈當中的A、B、C、F座大廈，最新合共錄38宗成交，成交價344.8萬至386.4萬元，共涉資近1.37億元。

政府收購價較個別單位買入價高出34%

當中宏福苑A座一伙低層8室，實用面積約447平方呎，屬兩房間隔，原業主於2025年6月於以266.8萬元二手買入，在今年6月以357.6萬元轉售予政府。意味政府收購價較單位一年前買入價帳面高出90.8萬元或約34%。

另外，宏福苑F座一伙高層4室，實用面積約447平方呎，屬兩房間隔，原業主於2024年6月於以280萬元二手買入，在今年6月以357.6萬元轉售予政府，意味政府收購價較單位兩年前買入價帳面高出77.6萬元或約27.7%。

宏福苑。（資料圖片 / 夏家朗攝）

買家為收購宏福苑業權有限公司

至於，買家「收購宏福苑業權有限公司」屬為處理宏福苑善後及安置成立的專責公司，其公司董事為房屋局局長何永賢，以及房屋局常任秘書長兼房屋署署長李佩詩，另公司股東為財政司司長法團。

收購宏福苑業權有限公司董事為房屋局局長何永賢。（直播截圖）

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