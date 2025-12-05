宏福苑大火｜災民1.36萬租大埔汀雅苑兩房　善心業主即減租2200元

大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，有災民需要租住同區其他屋苑。當中大埔居屋汀雅苑有兩房單位新近以每月1.36萬元租出，呎租27.5元。業主因見租客是宏福苑居民，即時減租2,200元或近14%。



代理指，市場上至少有4至5宗同類型的減租個案，個別屋苑業主願意減租500至1,000元。而促成租務的地產代理更自發免佣幫助宏福苑居民。



地產代理自發免佣幫助宏福苑居民

美聯物業分行高級分區營業經理梁葦姮表示，是次成交為大埔居屋汀雅苑C座中高層5室，實用面積495平方呎，屬兩房間隔。業主最初以每月1.58萬元放租，因得知有宏福苑居民需要租樓，便立即答應可以出租單位，最終減價2,200元或近14%，終以1.36萬元租出，呎租27.5元。

↓↓大埔居屋汀雅苑↓↓

有業主願意減租500至1000元

代理透露，市場上至少有4至5宗同類型的減租個案，個別屋苑業主亦願意減租500至1,000元，當中減幅最多為居屋汀雅苑，新達廣場亦有兩房租務減租1,000元。同時亦有代理自發免佣幫助宏福苑居民。

按一般住宅租務做法，地產代理促成一宗租務個案後，會收取大約一個月租金作為佣金，而業主及租戶會各付半個月。

據悉，業主於今年10月以自由市場價440.8萬元買入單位，以是次出租單位計，料租金回報約3.7厘。