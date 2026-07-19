新世界深圳新盤瑧悅　入場價240萬人民幣　推裝修傢俬套餐吸港客

由新世界發展（0017）旗下的深圳龍崗區大型綜合項目「新世界188號」，現推出住宅項目「瑧悅」，該項目共提供逾1,140個單位，首批315伙已於今年4月開售，折實入場費約240萬元（人民幣，下同）起。另外，項目亦計劃推出「連裝修傢俬套餐」，以吸引香港買家。



新世界188號（NEW WORLD 188）位於深圳市龍崗區，總建築面積約970萬平方呎，住宅部分設有十座物業，另有逾 230 萬平方呎商務辦公空間、約65萬平方呎特色商店街區、幼兒園、綜合健康服務中心及文化活動中心。

率先推315伙應市 三房折實入場費約240萬

首期住宅項目「瑧悅」共提供逾1,140個單位，今年4月29日率先推出首批315伙，建築面積由76平方米（約818平方呎）至114平方米（約1,227平方呎），戶型涵蓋三房至四房。入場單位建築面積76平方米，屬三房兩廳一廁戶型，扣減全數折扣優惠後，折實入場費約240萬元。另外，住宅部分最大面積的單位達180平方米（約1,938平方呎），涵蓋五房三廁設計，但目前暫未推出市場。

推「連裝修傢俬套餐」吸港客

項目採「平價」的定價策略。據介紹，項目開盤均價約在每平方米3.3萬元（每平方呎3,066元）左右，若對比項目鄰近的深圳地鐵大運站周邊新盤，其高峰期達每平方米6萬元的均價，項目售價已下調逾40%。此外，為進一步方便香港買家，發展商計劃推出「連裝修傢俬套餐」的專屬優惠，詳情將於稍後公佈。

港客趨年輕及高學歷 代理：「香港返工深圳居住」

中原地產二級市場事業三部總經理何平表示，隨著深圳近年物業價格下調以及交通日益完善，香港人前往深圳置業的意願有大幅增加的趨勢，並直言「很多的發展商也會把香港客戶作為未來購買深圳物業的一個主力的客戶群。」他續指，項目至今累售逾百伙，當中香港買家佔整體買家約10%，而港人睇樓後的購買轉化率更達約23%。

這批香港買家客群呈現年輕化及高學歷的特徵，大多並非為退休而入市，而是習慣「香港工作、深圳居住」的雙城通勤生活。絕大部分港人買家皆是以自用為主要目的，僅有極少數為退休人士。

中原地產二級市場事業三部總經理何平。（李煥好攝）

四房戶最受港人追捧

何平又指，香港買家在選擇該項目時，最為看重的是其完善的交通與生活配套。項目毗鄰深圳地鐵站，設有「空中慢行連廊系統」直接串聯社區、商業、辦公區域與地鐵站，住客即使在下雨天出門也能做到「一滴雨都淋不到」。同時，項目內設有約65萬平方呎的特色商店街區，契合香港買家喜歡集中購物與享受生活便利的需求。

在戶型選擇上，不同類型的客群有著明顯的分別。何平透露，面積約98平方米的四房兩廁單位是整體最受香港買家歡迎的戶型，單位採南向設計，採光通透、通風流暢，該戶型折實價由328萬起。另外，76平方米的三房兩廳一廁設計在過去的深圳市場極為少見，空間感充足且不顯拘束，深受香港單身客戶及高級管理人員的喜愛。至於114平方米的四房戶型空間最為寬敞，則是香港家庭客之首選。

示位以「現代輕奢」為設計主軸

發展商亦開放三伙示範單位供參觀，以最受港人歡迎的98平方米之四房兩廁單位作介紹。單位以「現代輕奢」為設計主軸，強調空間感、自然採光與雙向通風對流。室內以現代極簡線條為基調，配搭喛色系設計、大理石紋磚與隱形門元素，甫進門即感受到如酒店般的氛圍。

客飯廳採用雙陽台設計 充沛採光與自然對流

客飯廳採用雙陽台設計，既增加屋內採光，更有助室內空氣對流，保持空間明亮通透。單位外望開闊景觀，部分單位更可遠眺梧桐山天際線。設計團隊特加入靈活趟門系統，讓住戶按家庭實際需要自由切換為Work From Home獨立書房、電競娛樂室、Band房，甚至擴展為客廳活動範圍。另外，單位設開放式廚房，延伸而出的中島吧台既是輕食區，亦是招待親友的聚會空間。

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酒店式主人套房 空間感十足

主人套房空間規劃寬廣，配置特大雙人床及半開放式衣帽間後，仍可三邊落床。睡眠區、梳妝區及收納空間層次分明，有效提升日常生活效率。另外，睡房設有特大低窗台及飄窗設計，最大化引入天然光線。另外，客浴室連接工作陽台，屬明廁設計。

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周邊不乏配套

除此之外，周邊亦不乏商業、醫療及教育配套，譬如佔地約6.5萬平方米的大運天地、香港中文大學（深圳）醫學院及香港中文大學（深圳）等。

↓↓113平方米示範單位 ↓↓

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↓↓76平方米示範單位 ↓↓

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