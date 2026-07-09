波老道應天四房1.57億沽、呎價7.35萬　擬調整餘下單位意向價

長實集團（1113） 旗下中環半山超級豪宅「應天」於今日（9日）以逾1.57億元招標沽一伙四房，呎價73,500元。發展商表示，將緊貼市場走勢，調整餘下單位的意向售價。



是次成交單位為16樓09號大宅，實用面積2,137平方呎，屬四房雙套連儲物房間隔，成交價逾1.57億元，呎價73,500元。

將緊貼市場走勢 調整餘下單位意向價

長實營業經理陳詠慈表示，是次成交單位呎價超越早前沽出15樓09號。又補充，隨着現樓貨源進一步減少，買家挑選心儀樓層及座向的空間將逐步收窄，集團未來將緊貼市場最新走勢，調整餘下單位的意向售價。

全盤提供66伙

項目全盤提供66伙分層住宅單位。當中60伙標準分層戶，主要屬三房雙套及四房雙套，實用面積由1,875平方呎至2,193平方呎；及極少量特色戶。

其中兩伙屬頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911平方呎及3,022平方呎，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000平方呎，頂層設有私人泳池或按摩池。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積由1,800平方呎起至2,112平方呎。

半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」。

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