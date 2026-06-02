21 BORRETT ROAD2期「應天」登場　長實樓神：看不到樓價跌的機會

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD，項目第2期命名為「應天」，涉及66伙，今日（2日）將上載樓書及銷售安排。



全盤共提供66伙，當中60伙為標準分層單位，實用面積1,875至2,193平方呎，主打三房及四房；另設6伙特色戶，實用面積1,800至3,022平方呎。

另外，項目同步公佈樓書及銷售安排，將於下周三（10日）起以招標形式發售16伙大宅。該批單位實用面積介乎1,875至3,022平方呎，提供三房至五房。

長實趙國雄料樓市向好 「看不到樓價有跌的機會」

長實執行董事趙國雄表示，項目1期共套現逾100億元，當中普通話拼音客佔6至7成。他預計樓市持續向好發展，坦言「看不到樓價有跌的機會」，又指復甦主要由豪宅帶動，尤其香港IPO活躍吸引企業高層落戶，又認為豪宅物業本身稀缺，經濟穩定時需求一定大，因此現時是推盤好時機。

21 BORRETT ROAD提供115伙。

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