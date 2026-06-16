長實半山波老道「應天」逾3.1億再沽兩伙　3天沽3伙套現近6.8億

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21BORRETTROAD，項目第2期「應天」，最新以逾3.1億元沽出兩伙，成交呎價達7.7萬元。該盤在過去3天合共套現近6.8億元。



最新兩宗成交個案為15樓10室及15樓9室，實用面積分別2,153及2,137平方呎，分別為三房三套及四房雙套間隔，成交價各約1.6578億及1.4959億元，呎價7.7萬及7萬元。

長實營業經理陳詠慈表示，今日售出的大宅中，位於「應天」15樓10室大宅由殿堂級設計大師杜康生及其團隊操刀打造室內設計的單位；單位原戶型為 4 房雙套，設計師改成三房三套。設計風格融合東西方精髓，採用多種珍罕石材、擺放多個藝術家的作品及廚房提供頂尖意大利廚櫃品牌。

長實營業部首席經理郭子威表示，「應天」的推出除了補充了港島半山逾億元超級豪宅市場的稀缺外，亦為準買家打了一枝強心針，加速了他們的入市步伐。

長實營業經理陳詠慈、長實營業部首席經理郭子威。

21 BORRETT ROAD2期應天頂層外望景觀。

「應天」在周日（14日）已錄得首宗成交，以招標形式售出位於20樓08號的頂層連天台大宅，實用面積2,911平方呎，成交金額3.62億元，成交呎價124,356元，創出今年全港一手住宅單位新高。

全盤共提供66伙，當中60伙為標準分層單位，實用面積1,875至2,193平方呎，主打三房及四房；另設6伙特色戶，實用面積1,800至3,022平方呎。

21BORRETTROAD。

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