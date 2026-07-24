市建局花墟重建新動作　2826萬購洗衣街千二呎地舖　呎價高過鄰舖

市建局在前年宣布開展洗衣街/花墟道重建發展計劃，再有新收購成交！最新以2,826萬元收購旺角洗衣街217號一個逾千呎舖位，呎價約23,550元。原業主持貨24年，舖價升值2,156萬元或逾三倍。



值得留意，上述217號地舖與鄰近的219號地舖現時由同一花店租用合併經營，惟兩舖分屬不同業主 ，如以呎價比較，是次217號舖的收購呎價，較鄰舖高出約4.3%。



持貨24年升值逾三倍

涉及物業位於旺角洗衣街217號地下，建築面積約1,200平方呎，於上月底以2,826萬元成交，呎價約23,550元，據悉，該舖現有租客為花店。資料顯示，新買家以「URBAN RENEWAL AUTHORITY」作登記，即為市區重建局。

據悉，原業主於2002年斥資670萬元入手該舖，至今持貨24年，帳升2,156萬元或逾三倍。

旺角洗衣街217號地舖。（網上相片）

相連舖位同獲市建局收購

值得留意的是，上述217號地舖與鄰近的219號地舖現時由同一花店租用合併經營，惟兩舖分屬不同業主，翻查市建局收購資料指，該兩舖收購價亦有微妙差異。

由於219號舖因面積稍大，因此總收購價較217號舖微高20萬元至2,846萬元沽出。惟如以呎價比較，今次217號舖的收購呎價反而較鄰舖高出約4.3%。據知，219號舖原業主早於1979年以85萬元入市，經歷逾40年，物業帳升值逾32倍。

上述217號地舖與相連的219號地舖現時由同一花店租用合併經營，惟兩舖分屬不同業主。（網上相片）

涉市建局洗衣街/花墟道重建計劃

資料顯示，上述兩個成交舖位所在位置，為市建局洗衣街/花墟道重建計劃範圍內，發展項目於2024年3月開展。包括六個地盤：（1）範圍大致毗連現有樓宇，東面的洗衣街，南面的太子道西及西面的花園街；（2）範圍大致毗連現有樓宇及東面的園藝街（3）範圍大致毗連現有樓宇及西面的園藝街；（4）範圍大致毗連現有樓宇及北面的花墟道；（5）範圍大致毗連現有樓宇及北面的花墟道；（6）範圍大致毗連西面的洗衣街，北面的界限街，東面的旺角大球場及南面的花墟道。

至今年1月初，市建局進一步公布向洗衣街/花墟道重建計劃內的物業業主發出收購物業建議，提出以實用面積每平方呎15,377元收購其物業。

洗衣街/花墟道重建發展計劃。（市建局網頁圖片）

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