市建局溢價四成收購！旺角花園街千呎舖1985萬沽　代理：屬靚價

市建局在前年宣布開展洗衣街/花墟道重建發展計劃，於本月陸續有收購動作。最新以1,985萬元收購旺角花園街226號一個逾千呎地舖，較市場估價高出約三至四成，惟較業主開價低約115萬元。



涉及物業位於太子花園街226A號地下，建築面積約1,100平方呎，於本月初以1,985萬元易手，呎價約18,045元。物業現有租客為粉麵店，每月租金為5萬元。而新買家以「URBAN RENEWAL AUTHORITY」作登記，即為市區重建局。

市建局出靚價收購 貼近業主意向價

有市場人士指出，由於該地段的商業價值相對較低，故市建局是次的收購價對業主而言相當理想，屬於「靚價」。據估算，該舖位目前市值僅約1,400萬至1,500萬元，即最新成交價較市場估價高出約三至四成。而且該物業在市場上的承接力有限，往往需時尋找合適買家。據悉原業主早前叫價為2,100萬元，是次成交價與其意向價已相當接近。

涉及物業位於太子花園街226A號地下，建築面積約1100平方呎。（資料圖片）

43年前以48萬買入 升值逾40倍

另外，原業主早於1983年斥48萬元購入上述物業，持貨43年至今，物業期內大幅升值逾40倍。

涉市建局洗衣街/花墟道重建計劃

資料顯示，上述成交舖位所在位置，為市建局洗衣街/花墟道重建計劃範圍內，發展項目於2024年3月開展。包括六個地盤：（1）範圍大致毗連現有樓宇，東面的洗衣街，南面的太子道西及西面的花園街；（2）範圍大致毗連現有樓宇及東面的園藝街（3）範圍大致毗連現有樓宇及西面的園藝街；（4）範圍大致毗連現有樓宇及北面的花墟道；（5）範圍大致毗連現有樓宇及北面的花墟道；（6）範圍大致毗連西面的洗衣街，北面的界限街，東面的旺角大球場及南面的花墟道。

至今年1月初，市建局進一步公布向洗衣街/花墟道重建計劃內的物業業主發出收購物業建議，提出以實用面積每平方呎15,377元收購其物業。

洗衣街/花墟道重建發展計劃。（市建局網頁圖片）

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