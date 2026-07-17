中市建局「六合彩」　旺角花園街千呎舖獲1992萬收購　高市價三成

市建局在前年宣布開展洗衣街/花墟道重建發展計劃，近期陸續展開收購動作，最新以1,992萬元收購旺角花園街224B號一個1,200呎地舖，較市價高逾三成，惟較業主開價低約108萬元。另外，市建局同期亦以2,846萬元收購太子洗衣街219號地下舖位，該舖業主曾以5,500萬元推出市場放售，惟未能成功「甩手」，最終齊獲收購。



除上述舖位之外，市建局亦於本月初斥以1,985萬元收購旺角花園街226號一個逾千呎地舖，同樣較市場估價高出約三至四成。



涉及物業位於旺角花園街224B號地下，建築面積1,200平方呎，於本月初以1,992萬元易手，呎價約16,600元，物業現有租客為餃子店。資料指，新買家以「URBAN RENEWAL AUTHORITY」作登記，即為市區重建局。

涉及物業位於旺角花園街224B號地下，建築面積1,200平方呎。（資料圖片）

業主開價2100萬 估價料不足千五萬

市場人士分析指出，市建局是次以1,992萬元收購該物業，成交價與業主高達2,100萬元的意向價已相當接近。他又透露，若非獲市建局出手收購，該舖位的估價恐不足1,500萬元。

獲物業市值10%的津貼 料涉約150萬

他更透露，上述收購價尚未反映市建局將發放的10至35%相關額外津貼，根據市建局網站，「出租或空置物業的業主可得的非住宅單位津貼，是物業市值交吉價的百分之十」。若以該舖市值最高達1,500萬元計算，預計業主最多可得150萬元之收購津貼。如計及，該舖是次成交價1,992萬元，即原業主料可套現共2,142萬元。

物業54年間大幅升值116倍

資料顯示，原業主早於1972年1月以17萬元購入上述物業。該舖位其後於2023年透過遺囑認證及同意書，轉由家族後人共同繼承持有。若以最新收購價計算，該物業在過去54年間，帳面大幅升值逾1,975萬元，期內升值高達116倍。

旺角花園街224B號。（資料圖片）

太子洗衣街舖位41年帳升逾32倍

無獨有偶，市建局新近亦斥2,846萬元收購太子洗衣街219號地下舖位，建築面積約1,260平方呎，呎價約22,587元。資料顯示，原業主早於1979年斥85萬元購入該舖，其後由遺產繼承人接管，即持貨41年，帳升2,761萬元或逾32倍。

曾開價5500萬放售 終獲市建局2846萬收購

據市場人士透露，該舖處於洗衣機近花墟一帶，地段較花園街更佳，故收購價較上述花園街地舖貴逾千萬。另外，此舖於疫情前曾開價5,500萬元放售，惟未獲承接，最終該舖新近以2,846萬元獲市建局收購。

太子洗衣街219號地下舖位。(資料圖片）

市建局連環出手 1985萬收購花園街地舖

除上述兩個舖位成交之外，市建局亦曾於本月初斥1,985萬元收購旺角花園街226號一個逾千呎地舖，亦較市場估價高出約三至四成。

涉及物業位於太子花園街226A號地下，建築面積約1100平方呎。（資料圖片）

涉市建局洗衣街/花墟道重建計劃

資料顯示，上述兩個成交舖位所在位置，為市建局洗衣街/花墟道重建計劃範圍內，發展項目於2024年3月開展。包括六個地盤：（1）範圍大致毗連現有樓宇，東面的洗衣街，南面的太子道西及西面的花園街；（2）範圍大致毗連現有樓宇及東面的園藝街（3）範圍大致毗連現有樓宇及西面的園藝街；（4）範圍大致毗連現有樓宇及北面的花墟道；（5）範圍大致毗連現有樓宇及北面的花墟道；（6）範圍大致毗連西面的洗衣街，北面的界限街，東面的旺角大球場及南面的花墟道。

至今年1月初，市建局進一步公布向洗衣街/花墟道重建計劃內的物業業主發出收購物業建議，提出以實用面積每平方呎15,377元收購其物業。

洗衣街/花墟道重建發展計劃。（市建局網頁圖片）

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