華潤叡璟獲批售樓紙涉507伙　涵蓋一至三房　擬下周開價、8月銷售

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 今日（23日）表示已獲批預售樓花同意書，涉及507伙，不排除下周開價，目標8月內銷售。



華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目第1期「叡璟 I」已獲批預售樓花同意書，共提供507伙，戶型涉及一房至三房，不排除下周開價，目標於8月內展開銷售。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，「叡璟 I」展銷廳及示範單位設於尖沙咀廣東道，展銷廳的籌備工作已屆尾聲，進行得九九十十，預計於短期內開放予傳媒參觀預覧。

美聯物業高級董事布少明（左三）、華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建（右三）、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲（右二）

夥美聯開設旗艦店

為配合銷售，項目亦於今日夥美聯開設旗艦店。美聯物業高級董事布少明表示，區內兩個大型屋苑「匯璽」及「維港滙」上半年二手住宅註冊量共錄得約191宗，較去年同期約81宗大幅上升約1.36倍。此外兩屋苑上半年平均呎租上升約6%至9%，反映區內租務需求持續殷切，預計將為區內租金表現提供強勁支持，預期項目推售可吸引不乏長線收租客入市。

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