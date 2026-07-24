港深創科園招標3幅創科用地、1幅人才公寓用地　10月20日截標

港深創新及科技園有限公司（簡稱「港深創科園公司」）繼今年6月首次就四幅地塊進行公開招標後，今日再推出4幅地塊，進一步利用私人市場力量加快港深創新及科技園（簡稱「港深創科園」）的發展。新推地塊包括3幅創科用地（可作實驗室／辦公室用途）及一幅人才公寓用地，並繼續沿用公私營合作的發展模式，由中標者負責相關地塊設計、建造、融資及管理。是次公開招標的截止日期為10月20日中午12時。



港深創科園公司行政總裁馬惟善表示，港深創科園繼上月首次就第一期地塊進行公開招標後，相隔一個多月即啟動第二輪招標，可讓市場及早評估與規劃，有效縮短各地塊發展之間的過渡期，與首輪招標深化協同效應，全速推進園區發展。是次招標沿用「雙信封制」，技術建議佔70%，價格建議佔30%，旨在精準引進專注前沿及高端科技，並具備落地能力與長遠發展視野的優質企業。

河套香港園區第一期第一批次首三座大樓已經落成，當中兩座濕實驗室大樓已全數租出。餘下五座大樓的建設進度較原定計劃大幅提前，目標今年內陸續完工，其中1號大樓已平頂並進行外牆工程，預租率逾70%，反映市場對園區創科用地有持續需求。園區自去年底正式開園以來，已吸引超過100家科技企業簽約進駐，涵蓋本地、內地及海外企業，當中包括上市公司、業界龍頭及初創企業。

河套香港園區。（孫東網誌）

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