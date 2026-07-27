海瑅灣II周四次輪價單賣135伙　入場費574.6萬　翌日招標賣141伙

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II，落實本周四（7月30日）進行次輪銷售，以價單形式開賣135伙，入場費為574.6萬元。另項目翌日（7月31日）以招標形式發售141伙，該批單位全數位於第5A及5B座。



價單發售135伙 入場費574.6萬起

該批價單發售135伙，戶型涵蓋一至兩房，折實售價574.6萬至902.19萬元，折實呎價14,826元至 16,659元。當中主打兩房連開放式廚房單位，佔銷售安排單位逾85%，折實由684.5萬元起。此外，一房單位全數折實售價600萬元以下。

該批入場單位為為5B座7樓F室，實用面積347平方呎，屬一房連開放式廚房，扣除折扣優惠後，折實價574.6萬元，呎價16,559元。

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

將軍澳日出康城海瑅灣。

將軍澳日出康城海瑅灣。

將軍澳日出康城海瑅灣。

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