新地「芊御」次輪價單銷售118伙　即日沽逾98%　即晚加推57伙

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「芊御」今日（25日）進行次輪銷售，推售共128伙，當中價單形式發售118伙。價單發售單位沽逾98% ，僅剩2伙 。同日錄得一宗高價招標成交，為第2座8樓K單位，實用面積568平方呎，屬3房戶型，以795.5萬元成交，呎價14,005元，刷新項目成交金額紀錄。連同今日售出的價單單位，項目單日套現逾6.2億元。



即晚加推57伙 折實平均呎價13649元

有見市場反應熱烈，加上接獲大量向隅客查詢，發展商決定即晚加推價單第5號共57伙應市，新一批單位戶型涵蓋6伙1房、39伙2房及12伙3房單位，實用面積由290平方呎至498平方呎，折實平均呎價13,649元。因應個別單位景觀及座向有所不同，屬原價加推。

價單中折實售價最低單位為第1座10樓J單位及第1座10樓H單位，實用面積同為290平方呎，屬1房間隔，折實售價411.8萬元；而呎價最低單位則為第2座3樓L單位，實用面積498平方呎，屬3房間隔，折實呎價12,801元。價單第5號折實售價由411.8萬元至664.83萬元，折實呎價由12,801元至14,400元。

芊御周六（25日）次輪推售共128伙，當中價單形式發售118伙，入場費398.75萬起。項目亦同日招標發售10伙，推出涉5伙三房及5伙平台特色單位。

價單發售118伙 入場費398.75萬起

是次價單發售118伙，涵蓋12伙一房及106伙兩房單位，實用面積由290平方呎至413平方呎，折實售價398.75萬至555.5萬元，折實呎價由12,310元至14,610元，單位市值近6億元。

入場單位為第1座3樓J及第1座3樓H單位，實用面積為290平方呎，屬一房間隔，折實售價為398.75萬元，折實呎價13,750元。

最低呎價的單位為第3座10樓A單位及M單位，實用面積分別為413及412平方呎，均屬兩房間隔，折實售價分別為508.41萬元及507.18萬元，折實呎價12,310元。

同日招標發售10伙

項目亦在周六招標發售單位包括5伙三房及5伙平台特色單位，實用面積由249平方呎至568平方呎，當中三房屬首度推出。

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」

2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

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