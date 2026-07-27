周末新盤彈完再彈！錄233伙　芊御次輪再沽清、海瑅灣兩日沽105伙

周末兩大新盤展對疊，過去兩日（25日、26日）新盤市場共錄得約233伙，較上周的161宗升44.7%。當中元朗錦田新盤芊御次輪兩日內沽清，最大手買家1,100萬買2伙兩房，另海瑅灣系列周末兩日沽105伙，大手客逾5,910萬元買4伙「海瑅灣邸」。



芊御次輪大手客1100萬買2伙兩房

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「芊御」周末展開次輪銷售，項目兩日價單銷售118伙沽清。在次輪銷售中A組買家時段共售出8伙，並錄得4組大手客入市。其中1組買家斥資逾1,100萬元購入2伙兩房；另錄3組買家連購兩伙，各購入1伙一房及1伙兩房，涉資約947萬至967萬元。

另同日以795.5萬元招標沽第2座8樓K單位，實用面積568平方呎，屬三房戶，成交呎價14,005元，創項目成交金額新高。項目至今累售258伙，套現近14億元。

旗下元朗錦田新盤「芊御」。

海瑅灣系列周末兩日沽105伙

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣系列周末兩日共沽105伙，當中價單銷售108伙，即日沽出90伙，當中有4組客人各連購2伙。

另亦以招標形式售出8伙海景戶，有一組大手客逾5,910萬元買4伙「海瑅灣邸」，當中最高成交價及呎價單位為5B座36樓B單位，實用面積783呎，折實售價1,500.6萬元，呎價19,165元。項目最新累售951伙，套現逾83億元。

將軍澳日出康城海瑅灣。

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