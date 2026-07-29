星星集團再蝕讓 ! 3288萬蝕沽中環信誠廣場低層　10年勁蝕二千萬

商廈市場再錄大幅蝕讓。星星集團以3,288萬元出售中環信誠廣場一個商廈單位，較2016年購入價5,400萬元，帳面勁蝕2,112萬元，物業期內貶值近四成。



市場消息指，成交單位為中環士丹利街50號信誠廣場3樓物業，面積約4,164平方呎，以3,288萬元成交，呎價約7,896元。

星星集團於2016年5400萬購入 作共享空間辦公室

據悉，星星集團於2016年以5,400萬元購入該物業，作集團營運共享空間辦公室用途。持貨約10年沽出，帳面虧損2,112萬元，物業期內貶值約39%。

中環士丹利街50號信誠廣場。

去年11月沽同區荊威廣場 勁蝕六成

翻查資料 , 星星集團去年11月以4,836.7萬元售出中環荊威廣場20樓全層，面積約4,397平方呎，呎價約1.1萬元。該物業於2018年以「買殼」形式入市，作價約1.31億元，持貨約7年，帳面蝕讓約8,263萬元，蝕幅約63%。

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