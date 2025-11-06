中環商廈大蝕讓！星星集團4836萬沽荊威廣場　持貨7年勁蝕63%

核心區商業區再錄大幅蝕讓個案。星星集團（1560）最新以4,836.7萬元售出中環荊威廣場20樓全層寫字樓樓面。值得留意，上述寫字樓於2018年以「買殼」形式入市，當年市傳作價約1.31億元，即最新大幅貶值約63%。



星星集團（1560）公布，該集團以4,836.7萬元售出中環荊威廣場20樓全層寫字樓樓面，面積約4,397平方呎。該物業成交呎價約1.1萬元。

上述寫字樓物業目前由星星集團間接附屬公司用作及營運為共享工作空間，星星集團與買方協議售後租回，月租18.5萬元，呎租約42元，新買家租金回報約4.6厘。

「買殼」形式入市、2018年買入價1.31億

據了解，星星集團於2018年以「買殼」形式入市，當年有指作價約1.31億元，即持貨約7年，帳面蝕讓約8,263萬元，蝕幅約63%。