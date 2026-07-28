山東街76號住宅部分　長租6年作學生宿舍　月初全幢放售估值2.6億

青年宿舍、學生宿舍成為近年市場焦點。第一太平戴維斯表示，旺角山東街76號住宅部分落實長期租賃，成交租期為6年，將作學生住宿項目用途。



第一太平戴維斯表示，繼早前為 Youth Dorm 青舍促成位於青山公路荃灣段405號上海商業銀行大廈全幢住宅部分的長期租賃交易後，雙方再度合作，促成旺角山東街76號住宅部分的租務交易。物業樓高18層，住宅部分總實用面積約8,312平方呎。是次成交租期為6年，將作學生住宿項目用途。

新租戶為Youth Dorm 青舍 簽約6年

物業住宅樓層分布於大廈5樓至22樓，採用一梯一伙設計，平均每層實用面積約461平方呎，現已改裝為學生宿舍。

第一太平戴維斯投資部助理董事譚潤樑表示，近年香港學生住宿需求持續增長，惟核心市區，尤其是油尖旺區內，可供改裝或發展為學生宿舍的合適物業供應十分有限。在供求失衡的情況下，位處優越地段、交通便利且鄰近院校的物業更罕有，青舍便看準此機遇，承租6年。

值得留意，旺角山東街76號全幢物業在7月初推出放售，當時市場估值約2.2億至2.6億元。

旺角山東街76號

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