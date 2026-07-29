影帝都難賣樓　周潤發4年劈6000萬求售山頂屋　夠買6伙太古城兩房

新盤豪宅連月來錄得多宗成交，惟個別二手豪宅需劈價求售。由人稱「發哥」的影帝周潤發持有的山頂陽光花園獨立屋，原叫價2.2億元，放售4年間不乏劈價之舉，惟一直無人承接。該大屋最新再降價3,500萬元或17.9%，以1.6億元求售，累積減價6,000萬元或逾27%。



參考最近一宗二手成交為2021年初的一宗「買殼」交易，涉資1.8億元，呎價70,761元。換言之，發哥最新將放盤價調低至1.6億元，較對上一宗成交平約逾一成。



由發哥及相關人士持有 最新叫價1.6億

市場消息指，該加列山道陽光花園獨立洋房由「發哥」周潤發及相關人士持有，實用面積2,547平方呎，連約2,000平方呎花園及700平方呎天台。

早在2022年以2.2億元叫價放盤，惟市場冷淡，及後在2024年底勁劈2,500萬元或11.4%至1.95億元求售，但同樣未果。據市場人士指，上述物業目前已再劈價3,500萬至1.6億元求售已有一段時間，呎價約62,819元。

兩度減價共6000萬 夠買6伙太古城兩房

該洋房在放售四年間，累積減價6,000萬元或約逾27%。參考藍籌屋苑太古城最新二手成交，一伙593呎的兩房戶以943萬元沽出，換言之，發哥兩度劈價之金額，已夠買約6伙太古城兩房單位。

藍籌屋苑太古城。（資料圖片）

叫價較對上成交低逾一成

而事實上，陽光花園僅有10座洋房，買賣向來罕見。參考最近期成交為2021年初的一宗「買殼」交易，涉資1.8億元，呎價70,761元。換言之，發哥最新將放盤價調低至1.6億元，較對上一宗成交平約11.1%。

發哥2010年1.28億入市

資料顯示，「發哥」周潤發及相關人士在2010年斥資約1.28億元購入，呎價高逾5.02萬元，創下當時屋苑新高紀錄。如最終成功以1.6億元售出，料帳面獲3,200萬元或約25%。過往報道有指，周潤發對於買家的篩選相當嚴格，不是每個人都有資格睇樓。

人稱「發哥」的影帝周潤發。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。