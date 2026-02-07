發哥鄰居大屋被接管！山頂加列山道銀主盤　拍賣兩次冇人吼｜燈神

香港樓市近期出現好轉情況，樓價開始在低位整固，仲有輕微回升跡象，不過燈神留意到，市場上都仲有新增銀主盤，而且仲要位於全港最靚地段！講緊的銀主盤就係位於山頂區的加列山道48號陽光花園，佢地屋苑的7號洋房（G屋），近期淪為銀主盤，不過聽聞透過拍賣行推出咗兩次都賣唔出。



呢間陽光花園7號洋房（G屋），實用面積1,690平方呎，設有平台174平方呎、天台301平方呎，以及一個面積1,237平方呎的花園。聽代理講，呢幢洋房在大約3個月淪為銀主盤，當時銀主開價9,000萬元，不過一直都無人問津，其後減價至8,000萬、7,000萬元都冇人理。

開價9000萬冇人理 拍賣行轉玩法「一開即售」

拍賣行有代理同燈神講，減價兩次都賣唔出，唯有搞搞新意，不再在網上披露開價，而是改為「一開即售」形式。即係話拍賣當日先會正式公佈開價數字，到時只要有買家願意承做第一口出價，物業就肯定符合到銀主心中底價，肯定即場出售！

雖然有新玩法吸客，不過燈神認為吸唔吸到到買家，始終都要睇下銀主心目中的底價吸唔吸引。如果以2025年12月開價9,000萬元計算，其實呎價已經高達5.3萬元，呎價水平相當於頂層豪宅。

但係燈神再望一望呢間銀主盤內部狀況，雖然未至於話十分殘，但係都講不上靚裝，睇怕都好難做到好靚錢賣出。

陽光花園7號洋房（G屋）放盤相片

同屋苑洋房插水25%

睇返昔日成交資料，該屋苑的洋房成交價「億億聲」，例如屋苑5號洋房，實用面積2,547平方呎，2012年1月份曾以1.182億元沽出，成交呎價高達46,407元。不過該幢洋房在2022年5月易手，作價插水至8,824.63萬元，呎價降至34,647元，即插水25%。

如果以上述二手成交呎價約3.46萬元作為參考，睇怕呢間銀主盤都要劈價劈到去大約5,800萬元先至會有客承接。

陽光花園7號洋房（G屋）放盤相片

同屋苑星級業主周潤發 2010年買入價1.28億

除咗鬥平之外，仲有什麼可以吸引到買家承接？代理突然就爆響口，原來我地港人十分敬愛的「發哥」周潤發，都係屋苑業主之一！聽聞發哥所持有的單號屋，早係2010年以約1.28億元購入，當時成交呎價高達逾5.02萬元，創下當時屋苑新高紀錄。

市傳發哥大屋擁全新裝修、未曾入住

大約3年前，發哥就低調以2.2億元放售大屋，不過一直都賣唔出，而去到2024年底，仲大劈價2,500萬元，意向價降至1.95億元，惟呎價依然相當高，高達7.2萬元。

據聞發哥的大屋實用面積2,547平方呎，附帶面積2,000平方呎的花園及及700平方呎的天台，坐擁南區海景，全新裝修，不過一直未曾自住或放租。如果發哥想賣出大屋，燈神建議或者可以考慮入住一排，在屋內留下倩影，相信間屋都會升值唔少。