有無牌人士在港從事地產代理工作被捕　地監局提醒僱用均屬違法

樓市回暖，房地產交易買賣活動增加，同時吸引到有無牌人士在香港從事地產代理工作。地產代理監管局（下稱地監局）表示，過去六個月，受惠中國內地來港的專才及學生所帶動，一手住宅物業銷售市場及住宅租務市場活躍起來，於社交媒體平台發出與物業相關的廣告日益普及，同時有跡象顯示有非持牌人士在香港從事地產代理工作。



監管局主席蕭澤宇表示，今年上半年監管局的各項工作因應最新的市場趨勢而調整，在一手住宅物業銷售點進行的巡查中，銷售活動大致井然有序。然而，隨着愈來愈多物業相關廣告於社交媒體平台普及和於香港出現無牌從事地產代理的工作，均為局方帶來更多挑戰。

社交媒體上廣告五花八門 部份十分可疑

他又指，社交媒體上的廣告五花八門，部分廣告完全符合監管局的要求，但部份卻十分可疑，例如不明身份的帳戶持有人發布參觀樓盤或視察特定物業或週邊環境的影片，志在引誘觀看者向該帳戶傳送私人訊息。

地產代理監管局主席蕭澤宇。

有無牌人士從事地產代理工作被捕

蕭澤宇表示，監管局亦留意到，有跡象顯示有無牌人士在香港從事地產代理工作。在警方的協助下，一名人士已於5月被捕。監管局希望再次提醒公眾，無牌從事地產代理工作及僱用無牌人士從事地產代理工作，均屬違法，可被判罰款及監禁。

僱用無牌人士均屬違法

監管局已針對相關廣告加強網絡巡查及就持牌代理發布刊登不合規廣告採取行動。監管局亦提醒公眾，可疑廣告在未來仍會大量在網上流傳，市民應保持警覺。《地產代理條例》對持牌地產代理發布廣告時必須遵守的要求有明確規定。監管局呼籲公眾在網上或線下遇到可疑的物業廣告時應提高警惕，這些廣告實際上可能是在進行網絡釣魚收集個人資料，用以進行不法或犯罪活動。這些廣告也可能包含虛假、誤導或捏造的資訊。

地產代理監管局．

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