新學年臨近　地監局：非本地生租屋應委託持牌代理　詳閱租屋指南

隨着新學年臨近，地產代理監管局提醒，非本地學生及其家長於香港租屋時應提高警覺，並建議在香港物色租住物業時，最好委託持牌地產代理，又稱可調查針對持牌地產代理專業不當的投訴，並在需要時採取紀律處分。



鼓勵不熟悉香港租賃非本地人士詳閱租屋指南

地監局指，鼓勵非本地學生及其家長，以及不熟悉香港物業租賃情況的非本地人士，詳閱《非本地學生在香港租屋指南》，同時積極與本地高等教育院校，相關政府部門及非政府機構合作，以提高非本地人士對租屋須注意事項的認識。亦會舉辦及參與網上講座、及參加教育博覽會等。

《非本地學生在香港租屋指南》

地產代理監管局．

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