上半年地產代理72宗違規　按年增加33%　主要涉「發出違規廣告」

地產代理監管局（下稱地監局）表示，在今年上半年的所有巡查及抽查中，局方共發現72宗違規個案，比去年同期增加33.3%。主要違規性質分別為「發出違規廣告」（41宗）、「未有遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定」（15宗）及「沒有按照表格內所指明的指引及指示填寫表格」（12宗）。



監管局於2026年上半年共開立114宗投訴個案，較去年同期下跌11%。2026年上半年整體投訴中最常見的三個類別與去年上半年一樣，包括「發出違規廣告」、「不妥善處理臨時買賣合約或臨時租約」及「提供不準確或具誤導性的物業資料」。同時，局方於2026年上半年並沒有接獲有關香港境外物業的投訴個案，與去年上半年一樣。

監管局今年上半年共巡查一手樓盤銷售點共368次、抽查網上物業廣告877次，分別較去年同期增加6%及1.7%。另外，局方亦巡查了地產代理商舖401次，及就有關遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定抽查618次。

地產代理監管局主席蕭澤宇。

5宗暫時吊銷牌照、18宗撤銷個人或公司牌照

監管局於2026年上半年合共對189名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷了5個牌照及撤銷了18個個人或公司牌照。這些被撤銷牌照的個案均是由牌照委員會所裁定，理由是這些持牌人基於不同原因而不再符合有關的發牌條件。

此外，配合《簡樸房條例》的生效，監管局於今年2月發出一份執業通告，並於2026年3月1日生效，為地產代理業界處理受《條例》下的規管制度所規管、根據住宅租賃出租分間單位提供指引。監管局於上半年亦多次參與業界舉辦的研討會，向業界介紹執業通告及規管制度。

上半年共4710名考生參加資格考試 按年升84%

地產代理考生數字方面，2026年上半年共有4,710名考生參加資格考試，較去年同期增加84%。另外，截至2026年6月30日，個人牌照數目為38,152個，較去年同期增加1%，反映持牌人數保持穩定。

地產代理監管局．

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。