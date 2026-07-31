快狠準！嘉里8800萬收購皇后大道東舊樓　兩年收購同地段5地盤

樓市回暖，本地發展商趁機進行市區收購活動，以增加土地儲備。嘉里（0683）郭氏家族成員，最新以8,800萬元收購灣仔皇后大道東110及112號舊樓物業。



計及此宗收購個案，郭氏家族在不足兩年時間內，已斥資約4.12億元收購了皇后大道東98至112號合共5個地盤，預計日後可以合併發展。值得留意，早前嘉里所收購的同地段地盤，個別上手業主帳面需要大幅蝕讓6至7成，反映嘉里成功執平貨。



最新成交個案為早於1965年落成的灣仔皇后大道東110及112號全幢舊樓，項目提供16伙，實用面積451至654平方呎。該全幢舊樓以8,800萬元沽出，新買家為CORVAL RISE HOLDINGS LIMITED，其公司董事包括郭孟昌（JUSTIN），料為嘉里集團創辦人郭鶴年的家族成員。

至於上述皇后大道東110及112號全幢舊樓的原業主為楊氏家族，其中一名成員楊永鏗，料為寶石城集團副主席兼總經理，在珠寶、地產及商業投資領域活躍。

灣仔皇后大道東98至108號一帶舊樓。

執平貨時機準 個別地盤上手慘蝕6至7成

事實上，近年嘉里積極於該地段進行收購活動，最早於2024年11月斥資1.6億元收購資深投資者「舖王」黎永滔旗下的灣仔皇后大道東100至102號全幢服務式住宅。

其後再於2025年5月份以4,200萬元收購灣仔皇后大道東104號富東大廈全幢銀主盤，較上一手業主投資者的買入價逾1.26億元，大幅低67%。

及後2025年6月份，嘉里再斥1.22億元向內地財團買入灣仔皇后大道東98號（5,980萬元），以及灣仔皇后大道東106及108號（6,220萬元）的舊樓項目。該內地財團早年的買入價高達逾4.22億元，反映嘉里成功執平貨，低逾3億元或71%買入舊樓地盤。

不足兩年斥4億收購同地段5個地盤

連同最新的收購個案，嘉里在不足兩年四度收購該皇后大道東98至112號合共5個地盤，總收購金額高達4.12億元。《香港01》向嘉里查詢相關地盤的發展部署，惟截稿前未獲回覆。

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