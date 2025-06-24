收購失敗！內地財團1.22億沽灣仔舊樓、貶值3億蝕七成　嘉里接貨

內地財團慘蝕五成沽貨！由內地財團持有的灣仔皇后大道東98號全幢舊樓物業，新近以5,980萬元沽出，較2019年買入價1.2億元，帳面大幅貶值約6,020萬元或五成。若連同買入時所繳付的辣招稅3,600萬元等使費，合計實蝕約9,800萬元。



此外，另一幢同由該內地財團持有的皇后大道東106及108號舊樓，亦以6,220萬元售出，惟該幢舊樓併購價涉逾3.02億元，即帳面蝕79%或2.398億元。當日收購時該內地財團同時需要繳付辣招稅，涉及稅款9,060萬元。合計上市兩幢舊樓蝕讓個案，最新成交價為1.22億元，較購入價逾4.22億元，帳面貶值逾3億元或71%，而且需要另再損失1.266億元的辣招稅。



嘉里相關人士買入

上述成交為灣仔皇后大道東98號全幢舊樓物業，物業總地盤面積約884.74平方呎，樓高9層，地面是商舖，1至8樓以上為住宅。該全幢舊樓物業在5月以5,980萬元沽出，新買家為MORINDALE HOLDINGS LIMITED，其公司董事包括嘉里集團創辦人郭鶴年的兒子郭孔輔，其餘則包括郭孟昌及郭孟琳。

原業主包括深圳發展商心海控股董事

至於原業主為旭星兆業有限公司(YORK STAR MEGA TRADE LIMITED)，其公司董事為張騰鴻（ZHANG TENGHONG），與深圳發展商心海控股董事姓名相同，另一名董事為袁運南（YUAN YUN NAN ANDY），與天保能源股東姓名相同。

灣仔皇后大道東98至108號一帶舊樓。

2019年買入價1.2億 當時繳付辣招稅3600萬

該內地財團於2019年4月以1.2億元買入灣仔皇后大道東98號全幢舊樓，當時更繳付高達3,600萬元辣招稅。當時有傳該內地財團有意進行舊樓收購重建活動。

同年11月曾借財8750萬、其後再借3間財仔

其後在2019年11月，該全幢舊樓曾作抵押，向財仔承做一筆高達8,750萬元的貸款。而在2020年1月及3月份，同時再向3間不同財仔再借貸款，其中一筆的貸款額上限高達3,000萬元。

昔日舊業主持貨56年狂賺783倍

翻查資料，該幢舊樓再對上一名業主，早於1963年2月以15.3萬元購入上址全幢，在2019年沽貨時，持貨56年帳面獲利1.19847億元，期間升值逾783倍。

灣仔皇后大道東98號全幢舊樓物業。

皇后大道東106及108號舊樓6220萬沽 貶值79%

至於另一宗舊樓成交為皇后大道東106及108號舊樓，同由同一內地財團持有，以6,220萬元售出，惟該幢舊樓併購價涉逾3.02億元，即帳面蝕79%或2.398億元。當日收購時該內地財團同時需要繳付辣招稅，涉及稅款9,060萬元。