長實親海駅三房套1260.2萬沽　全盤886伙終沽清

長實（1113）旗下油塘親海駅系列全盤886伙沽清，項目今日（6月1日）沽出全盤最後一伙。是次成交為第1座7樓A室，屬三房套連儲物室間隔，實用面積736平方呎，以1,260.2萬元沽出，呎價17,122元，買家選用90天成交期。



分兩期發展共886伙

翻查資料指，油塘親海駅系列分兩期發展，合共提供886伙，細分親海駅l 228伙及親海駅ll 658伙。原為兩幅原水泥廠土地，由長實在是多年前以2.86億元購入，終在2019年完成換地協議再繳22.1億元補地價，總地價成本約25億元。

親海駅分兩期發展，坐落東源街5號及8號，合共提供886伙。

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