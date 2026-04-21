「深水炸彈價」入市都無水位？親海駅開放式330萬沽　貶值約11萬

近期樓市交投轉旺，不過三年前以「深水炸彈價」推出的油塘親海駅，屋苑新近錄得二手成交，一伙開放式戶以330萬元成交，呎價約15,714元。原業主於近3年前一手購入樓花，現沽貨帳蝕10.6萬元或約3%走。



中原地產高級分行經理郭麗娟表示，上述成交單位為親海駅2B座中層K室，實用面積210平方呎，採開放式間隔，單位座向東北方，望開揚市景。該單位放盤兩個多月，最初開價350萬元，現減價20萬元至330萬元成交，呎價15,714元。

為細屋換大屋 擔心遲買會貴

據代理透露，原業主為用家，因有感現有開放式單位空間較細，故萌生「細屋換大屋」念頭。眼見近期樓價陸續回升，業主擔心日後換大單位的成本增加，因此決定加快沽貨步伐套現。

↓↓親海駅2B座中層K室↓↓

與同類單位成交價相若

參考屋苑同類單位成交，涉及同座高層K室，面積間隔相同，於今年2月初以327萬元成交，於上述單位的最新成交價相若。

上手持貨近三年 帳蝕10.6萬走

資料顯示，原業主於2023年8月以340.6萬元一手購入上址，持貨近三年，現沽貨帳面需蝕讓10.6萬元或約3%離場。

親海駅分兩期發展，坐落東源街5號及8號，合共提供886伙。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。