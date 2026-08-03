7月地產代理人數轉跌　最新報38,147人　每5.7名代理爭一張單

根據地產代理監管局數據，截至今年7月底，全港的地產代理人數共錄得38,147人，較上個月的38,152人，按月少5人。較2022年2月高位42,408人，累跌4,261人或即跌約10%。



據地產代理統計數字，截至7月底，整體物業宗數共錄得6,703宗，按月大跌2,731宗或28.9%，以7月份最新持牌代理人數計，競爭大增至每約5.7名代理爭一張單。

競爭大增至5.7名代理爭一張單

持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數錄17,504人，按月少4人。而「S牌」營業員牌照，則錄20,643人，按月少1人。

至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年7月底錄得6,585份，按月少4份。

整體物業宗數按月跌28.9%，競爭大增至5.7名代理爭一張單。

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