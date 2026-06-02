5月地產代理人數報38057人　按月增109人　每4.5名代理爭一張單

根據地產代理監管局數據，截至今年5月底，全港的地產代理人數共錄得38,057人，較上個月的37,948 人，按月增加109人，創去年2月後15個月新高。不過較2022年2月高位42,408人，累跌4,351人或即跌約10.3%。



據地產代理統計數字，截至5月底，整體物業宗數共錄得8,532宗，按月減少160宗或1.84%，以5月份最新持牌代理人數計，即每約4.5名代理爭一張單。

每4.5名代理爭一張單

持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數錄17,534人，按月增加92人。而「S牌」營業員牌照，則錄20,523人，按月增加17人。

至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年5月底錄得6,568份，按月多11份。

地產代理監管局。

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