4月地產代理人數報37948人　按月增87人　每4.4名代理爭一張單

根據地產代理監管局數據，截至今年4月底，全港的地產代理人數共錄得37,948人，較上個月的37,861人，按月增加87人。最新4月底數字同時較2022年2月高位42,408人，累跌4,460人或即跌約10.5%。



據地產代理統計數字，截至4月底，整體物業宗數共錄得8,680宗，按月增加944宗或2.6%，以4月份最新持牌代理人數計，即每約4.4名代理爭一張單。

持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數錄17,442 人，按月增加18人。而「S牌」營業員牌照，則錄20,506 人，按月增加69人。

至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年4月底錄得6,557 份，按月多20份。

地產代理監管局。

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