人生沒有免費午餐　躺平始終要靠自己｜汪敦敬

連續兩星期再次討論巴菲特的「槓桿邊界」，讀者的反應不錯！但偉大的言論，不一定都是來自西方的！



香港影帝梁家輝近期接受《人物》雜誌等多家媒體採訪時，談及有關「躺平」的看法也十分動人，他認為躺平需要資本：「什麼年輕人躺平，其實躺平也必須有具備某一種條件，你才能夠躺平，也要有夠地方讓你躺，如果你連躺的地方都沒找到的話，談什麼躺平！」

筆者也曾多次發表：「人類的“住”需求難以取代，也絕不是免費！」及「人一出世就佔用了兩平方呎以上的空間，這空間不是免費的，而是有租值的、要保持及維修的！」

就算公營房屋都有租值，雖然經濟越好的時候政府可以補貼多一點，但補貼的部分只是來源於政府的稅收，其實是由其他納稅人間接付出的，始終都有人「找數」！如果經濟欠佳的時候，這個補貼就可能會減少，西方很多國家忽略了「任何利益都不是免費、都要人找數」的現實，從而令政府形成入不敷支的財政狀況！

即使你的居所是父母買的，因此不用擔心居住問題，卻都不能推翻你住的地方本身應有的價值，只是有人為你「找數」而已！在人生的路途中，始終人有可能要面對「你要有能力為自己找數」！「躺平」可能錯過了培養這個能力的時間和機會！

訪問中梁家輝還提出「自行車」的比喻，強調人生的主動權必須掌握在自己手裡。他自比需要自己腳踩才能前進的「自行車」，而非由司機駕駛的「法拉利」！這比喻真是很好！將事情的因果說得很精簡透徹！

當然，以上只是筆者閱讀梁家輝訪問後的一點感想，很感謝梁先生及有關訪問帶給我們一種無論順境逆境都保持熱愛、掌握自己人生方向的生活態度。

希望年輕人能好好深思「躺平」背後的代價與責任！畢竟，人生沒有免費午餐；有些路，始終要靠自己走。

「莫等閒，白了少年頭，空悲切」！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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